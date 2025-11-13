Menu
Kinoafisha Top Films Top 1000 Films Germany Sci-Fi

Rating of films of the Germany in the Sci-Fi genre

Metropolis 8.1
1 Metropolis
Action, Sci-Fi, Drama, Thriller 1927, Germany
Faust 7.9
2 Faust
Sci-Fi, Horror 1926, Germany
V for Vendetta 7.7
3 V for Vendetta
Sci-Fi, Drama, Thriller, Action 2005, USA / Great Britain / Germany
Resident Evil 7.3
4 Resident Evil
Horror, Action, Thriller, Sci-Fi 2002, Germany / France / Great Britain
Pandorum 7.3
5 Pandorum
Horror, Sci-Fi 2009, USA / Germany
Terminator Salvation 7.2
6 Terminator Salvation
Thriller, Sci-Fi, Action, Drama, Adventure 2009, USA / Germany / Great Britain
Melancholia 7.2
7 Melancholia
Sci-Fi, Drama 2010, Germany / Sweden / Denmark / France / Italy
Resident Evil: Extinction 6.8
8 Resident Evil: Extinction
Thriller, Horror, Sci-Fi, Action 2007, USA / Germany / Great Britain / France / Australia
Voyage of Time: Life's Journey 6.7
9 Voyage of Time: Life's Journey
Documentary, Sci-Fi 2016, USA / France / Germany
Against the Current 6.6
10 Against the Current
Horror, Action, Sci-Fi, Thriller 2010, Germany / USA / Great Britain
Resident Evil: The Final Chapter 6.6
11 Resident Evil: The Final Chapter
Thriller, Action, Horror, Sci-Fi 2016, Germany / Australia / Canada / France
Resident Evil: Apocalypse 6.6
12 Resident Evil: Apocalypse
Action, Horror, Sci-Fi, Thriller 2004, Germany / France / Great Britain / Canada
Terminator 3: Rise of the Machines 6.4
13 Terminator 3: Rise of the Machines
Sci-Fi, Action, Thriller 2003, USA / Germany / Great Britain
Iron Sky 6.2
14 Iron Sky
Sci-Fi, Comedy, Action 2012, Finland / Germany / Australia
Doom 6.2
15 Doom
Horror, Sci-Fi, Action 2005, Germany / USA / Great Britain / Czechia
Anon 6.0
16 Anon
Sci-Fi, Thriller 2017, Germany
Alien vs. Predator 6.0
17 Alien vs. Predator
Action, Horror, Adventure, Sci-Fi, Thriller, War 2004, USA / Canada / Germany / Greece / Great Britain
