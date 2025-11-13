Menu
Rating of films of the France in the Sci-Fi genre

Rating of films of the France in the Sci-Fi genre

Terminator 2: Judgment Day 8.7
1 Terminator 2: Judgment Day
Action, Thriller, Sci-Fi, Adventure 1991, USA / France
Rate
Watch trailer Tickets
The Fifth Element 8.1
2 The Fifth Element
Adventure, Thriller, Action, Sci-Fi, Romantic 1997, France
Rate
Watch trailer
Mr. Nobody 8.0
3 Mr. Nobody
Sci-Fi, Fantasy, Drama, Romantic 2009, Belgium / Canada / France
Rate
Source Code 7.8
4 Source Code
Drama, Sci-Fi 2011, USA / France
Rate
The Others 7.6
5 The Others
Horror, Sci-Fi, Mystery, Thriller, Drama 2001, Spain / France / USA
Rate
Resident Evil 7.3
6 Resident Evil
Horror, Action, Thriller, Sci-Fi 2002, Germany / France / Great Britain
Rate
Minions 2 7.2
7 Minions 2
Animation, Sci-Fi, Adventure, Comedy, Family 2022, USA / France / Japan
Rate
Watch trailer
Paul 7.2
8 Paul
Sci-Fi, Comedy 2011, France / Great Britain / USA / Spain
Rate
Valerian and the City of a Thousand Planets 7.2
9 Valerian and the City of a Thousand Planets
Sci-Fi, Action, Adventure 2017, France
Rate
Melancholia 7.2
10 Melancholia
Sci-Fi, Drama 2010, Germany / Sweden / Denmark / France / Italy
Rate
Snowpiercer 7.0
11 Snowpiercer
Action, Drama, Sci-Fi 2013, South Korea / USA / France
Rate
Watch trailer
Lucy 6.9
12 Lucy
Sci-Fi, Action 2014, France
Rate
Resident Evil: Extinction 6.8
13 Resident Evil: Extinction
Thriller, Horror, Sci-Fi, Action 2007, USA / Germany / Great Britain / France / Australia
Rate
Voyage of Time: Life's Journey 6.7
14 Voyage of Time: Life's Journey
Documentary, Sci-Fi 2016, USA / France / Germany
Rate
Watch trailer
District 13: Ultimatum 6.7
15 District 13: Ultimatum
Action, Sci-Fi, Crime 2009, France
Rate
Just a Breath Away 6.6
16 Just a Breath Away
Sci-Fi, Drama 2018, France
Rate
Resident Evil: The Final Chapter 6.6
17 Resident Evil: The Final Chapter
Thriller, Action, Horror, Sci-Fi 2016, Germany / Australia / Canada / France
Rate
Resident Evil: Apocalypse 6.6
18 Resident Evil: Apocalypse
Action, Horror, Sci-Fi, Thriller 2004, Germany / France / Great Britain / Canada
Rate
Splice 6.6
19 Splice
Thriller, Sci-Fi, Horror 2009, USA / Canada / France
Rate
Lockout 6.4
20 Lockout
Thriller, Sci-Fi, Action 2012, USA / France
Rate
Oxygen 6.4
21 Oxygen
Drama, Fantasy, Sci-Fi 2021, France / USA
Rate
Watch trailer
Vesper 6.2
22 Vesper
Adventure, Drama, Sci-Fi 2022, Lithuania / France / Belgium
Rate
The Room 6.2
23 The Room
Sci-Fi 2019, France / Luxembourg / Belgium
Rate
Watch trailer
Babylon A.D. 6.2
24 Babylon A.D.
Adventure, Sci-Fi, Thriller, Action 2008, USA / France
Rate
Acid 4.8
25 Acid
Drama, Sci-Fi, Thriller 2023, Belgium / France
Rate
