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Maria Tereza Barreto
Maria Tereza Barreto
Kinoafisha
Persons
Maria Tereza Barreto
Maria Tereza Barreto
Maria Tereza Barreto
Actor type
Romantic actress
,
Dramatic actress
Popular Films
0.0
Café con Aroma de Mujer
(2021)
Filmography
Café con Aroma de Mujer
Romantic, Drama
2021, USA/Colombia
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