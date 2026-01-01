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Liliana Polkowska
Liliana Polkowska Liliana Polkowska
Kinoafisha Persons Liliana Polkowska

Liliana Polkowska

Liliana Polkowska

Actor type
Fantasy heroine, Horror actress, Thriller heroine

Popular Films

Pinocchio: Unstrung 6.6
Pinocchio: Unstrung (2026)

Filmography

Pinocchio: Unstrung 6.6
Pinocchio: Unstrung Pinocchio: Unstrung
Fantasy, Horror, Thriller 2026, Great Britain / USA
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