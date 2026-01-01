Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Filmography
Margaux Rossi
Margaux Rossi
Kinoafisha
Persons
Margaux Rossi
Margaux Rossi
Margaux Rossi
Actor type
Dramatic actress
Popular Films
7.3
The Money Maker
(2025)
Tickets
Filmography
7.3
The Money Maker
L'affaire Bojarski
Biography, Crime, Drama
2025, France / Belgium
Watch trailer
Tickets
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree