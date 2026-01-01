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Lucas Naves Lucas Naves
Kinoafisha Persons Lucas Naves

Lucas Naves

Lucas Naves

Actor type
Action hero, Thriller hero, Comedy actor

Popular Films

Bear Country 6.6
Bear Country (2026)

Filmography

Bear Country 6.6
Bear Country The Get Out
Action, Thriller, Comedy 2026, USA / Australia
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