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Lucas Naves
Lucas Naves
Kinoafisha
Persons
Lucas Naves
Lucas Naves
Lucas Naves
Actor type
Action hero
,
Thriller hero
,
Comedy actor
Popular Films
6.6
Bear Country
(2026)
Tickets
Filmography
6.6
Bear Country
The Get Out
Action, Thriller, Comedy
2026, USA / Australia
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