Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Filmography
Emily Paxevanos
Emily Paxevanos
Kinoafisha
Persons
Emily Paxevanos
Emily Paxevanos
Emily Paxevanos
Actor type
Action heroine
,
Thriller heroine
,
Comedy actress
Popular Films
6.6
Bear Country
(2026)
Tickets
Filmography
6.6
Bear Country
The Get Out
Action, Thriller, Comedy
2026, USA / Australia
Watch trailer
Tickets
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree