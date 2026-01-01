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Kulayym Kanymetova
Kinoafisha Persons Kulayym Kanymetova

Kulayym Kanymetova

Actor type
Thriller heroine

Popular Films

Кассандра 0.0
Кассандра (2026)

Filmography

Кассандра
Кассандра Кассандра
Thriller 2026, Kyrgyzstan
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