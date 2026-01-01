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Marc Jacobs
Marc Jacobs Marc Jacobs
Kinoafisha Persons Marc Jacobs

Marc Jacobs

Marc Jacobs

Actor type
Comedy actor, Dramatic actor

Popular Films

The Devil Wears Prada 2 7.6
The Devil Wears Prada 2 (2026)
Marc by Sofia 6.2
Marc by Sofia (2025)

Filmography

The Devil Wears Prada 2 7.6
The Devil Wears Prada 2 The Devil Wears Prada 2
Comedy, Drama 2026, USA
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Marc by Sofia 6.2
Marc by Sofia Marc by Sofia
Documentary 2025, USA
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