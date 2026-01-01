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Marc Jacobs
Marc Jacobs
Kinoafisha
Persons
Marc Jacobs
Marc Jacobs
Marc Jacobs
Actor type
Comedy actor
,
Dramatic actor
Popular Films
7.6
The Devil Wears Prada 2
(2026)
Tickets
6.2
Marc by Sofia
(2025)
Tickets
Filmography
7.6
The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
Comedy, Drama
2026, USA
Watch trailer
Tickets
6.2
Marc by Sofia
Marc by Sofia
Documentary
2025, USA
Watch trailer
Tickets
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