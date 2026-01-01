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Aleksandra Komolova
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Aleksandra Komolova
Aleksandra Komolova
Actor type
Dramatic actress
Popular Films
9.0
Sem vyorst do rassveta
(2025)
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Genre
All
Drama
History
War
Year
All
2025
All
1
Films
1
Actress
1
9
Sem vyorst do rassveta
Sem vyorst do rassveta
Drama, War, History
2025, Russia
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