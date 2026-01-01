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Natalia Plascencia Natalia Plascencia
Kinoafisha Persons Natalia Plascencia

Natalia Plascencia

Natalia Plascencia

Occupation
Actress, Director, Writer
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Thriller heroine

Popular Films

Oca 6.2
Oca (2025)
Entre padre e hijo 0.0
Entre padre e hijo (2026)

Filmography

Entre padre e hijo
Entre padre e hijo
Drama, Thriller 2026, Mexico
Oca 6.2
Oca Oca
Comedy, Drama 2025, Argentina / Mexico
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