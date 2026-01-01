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Natalia Plascencia
Natalia Plascencia
Kinoafisha
Persons
Natalia Plascencia
Natalia Plascencia
Natalia Plascencia
Occupation
Actress, Director, Writer
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
,
Thriller heroine
Popular Films
6.2
Oca
(2025)
0.0
Entre padre e hijo
(2026)
Filmography
Entre padre e hijo
Drama, Thriller
2026, Mexico
6.2
Oca
Oca
Comedy, Drama
2025, Argentina / Mexico
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