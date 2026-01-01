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Maksim Maluev
Kinoafisha Persons Maksim Maluev

Maksim Maluev

Actor type
Dramatic actor, Romantic hero

Popular Films

Sem vyorst do rassveta 7.1
Sem vyorst do rassveta (2025)
0.0
Otryad 731 (2026)
Ne mogu tebya zabyt 0.0
Ne mogu tebya zabyt (2026)

Filmography

Otryad 731
History, Drama 2026, Russia
Ne mogu tebya zabyt
Ne mogu tebya zabyt
Romantic, Drama 2026, Russia
Sem vyorst do rassveta 7.1
Sem vyorst do rassveta Sem vyorst do rassveta
Drama, War, History 2025, Russia
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