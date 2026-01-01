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Mina Demirtas Mina Demirtas
Kinoafisha Persons Mina Demirtas

Mina Demirtas

Mina Demirtas

Actor type
Dramatic actress, Romantic actress

Popular Films

Delikanlı 0.0
Delikanlı (2026)

Filmography

Delikanlı
Delikanlı
Drama, Romantic 2026, Turkey
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