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Mariya Knyaginina
Mariya Knyaginina
Kinoafisha Persons Mariya Knyaginina

Mariya Knyaginina

Actor type
Comedy actress, Romantic actress

Popular Films

Tyul'pany 6.8
Tyul'pany (2026)

Filmography

Tyul'pany 6.8
Tyul'pany Tyul'pany
Comedy, Romantic 2026, Russia
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