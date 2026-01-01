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Filmography
Nam Mi-jeong
Nam Mi-jeong
Kinoafisha
Persons
Nam Mi-jeong
Nam Mi-jeong
Nam Mi-jeong
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
Popular Films
0.0
Cabbage Your Life
(2026)
Filmography
Cabbage Your Life
Drama, Comedy, Family,
2026, South Korea
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