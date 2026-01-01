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Nam Mi-jeong Nam Mi-jeong
Kinoafisha Persons Nam Mi-jeong

Nam Mi-jeong

Nam Mi-jeong

Actor type
Dramatic actress, Comedy actress

Popular Films

Cabbage Your Life 0.0
Cabbage Your Life (2026)

Filmography

Cabbage Your Life
Cabbage Your Life
Drama, Comedy, Family, 2026, South Korea
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