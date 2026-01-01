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Nikos Kattis Nikos Kattis
Kinoafisha Persons Nikos Kattis

Nikos Kattis

Nikos Kattis

Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Hen 7.3
Hen (2025)

Filmography

Hen 7.3
Hen Kota
Drama, Family 2025, Germany / Hungary / Greece
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