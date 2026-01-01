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Amy Shark
Amy Shark
Kinoafisha
Persons
Amy Shark
Amy Shark
Amy Shark
Occupation
Actress, Director, Writer
Actor type
Action heroine
,
Dramatic actress
Popular Films
6.5
Beast
(2026)
Filmography
6.5
Beast
Beast
Action, Drama, Sport
2026, USA / Australia
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