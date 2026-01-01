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Amy Shark Amy Shark
Kinoafisha Persons Amy Shark

Amy Shark

Amy Shark

Occupation
Actress, Director, Writer
Actor type
Action heroine, Dramatic actress

Popular Films

Beast 6.5
Beast (2026)

Filmography

Beast 6.5
Beast Beast
Action, Drama, Sport 2026, USA / Australia
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