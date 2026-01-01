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Filmography
Yang Jeong-in
Yang Jeong-in
Kinoafisha
Persons
Yang Jeong-in
Yang Jeong-in
Yang Jeong-in
Occupation
Actor
Popular Films
9.0
Stray Kids: The dominATE Experience
(2026)
Filmography
9
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
Documentary, Music
2026, South Korea / USA
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