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Nitin Rao
Nitin Rao
Kinoafisha
Persons
Nitin Rao
Nitin Rao
Nitin Rao
Occupation
Actor
Actor type
Action hero
,
Dramatic actor
Popular Films
7.0
Samrat Prithviraj
(2022)
5.8
O' Romeo
(2026)
Filmography
5.8
O' Romeo
O' Romeo
Action, Crime, Drama
2026, India
Watch trailer
7
Samrat Prithviraj
Prithviraj
Action, Drama, History
2022, India
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