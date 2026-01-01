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Nikolai Tsankov
Nikolai Tsankov
Kinoafisha
Persons
Nikolai Tsankov
Nikolai Tsankov
Nikolai Tsankov
Date of Birth
1 January 1962
Age
64 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor
,
Romantic hero
,
Fantasy hero
Popular Films
7.1
Litvinenko
(2022)
5.4
Plemennikat chuzhdenetz
(1990)
4.9
First Love
(2022)
Filmography
Imperfect Women
Thriller, Drama
2026, USA
7.1
Litvinenko
Drama
2022, Great Britain
4.9
First Love
First Love
Romantic
2022, USA
Watch trailer
5.4
Plemennikat chuzhdenetz
Plemennikat chuzhdenetz
Fantasy, Family
1990, Bulgaria
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