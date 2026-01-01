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Nikolai Tsankov Nikolai Tsankov
Kinoafisha Persons Nikolai Tsankov

Nikolai Tsankov

Nikolai Tsankov

Date of Birth
1 January 1962
Age
64 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor, Romantic hero, Fantasy hero

Popular Films

Litvinenko 7.1
Litvinenko (2022)
Plemennikat chuzhdenetz 5.4
Plemennikat chuzhdenetz (1990)
First Love 4.9
First Love (2022)

Filmography

Imperfect Women
Imperfect Women
Thriller, Drama 2026, USA
Litvinenko 7.1
Litvinenko
Drama 2022, Great Britain
First Love 4.9
First Love First Love
Romantic 2022, USA
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Plemennikat chuzhdenetz 5.4
Plemennikat chuzhdenetz Plemennikat chuzhdenetz
Fantasy, Family 1990, Bulgaria
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