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Mikael Don Giancarli
Mikael Don Giancarli
Kinoafisha
Persons
Mikael Don Giancarli
Mikael Don Giancarli
Mikael Don Giancarli
Occupation
Actor
Actor type
Comedy actor
,
Dramatic actor
Popular Films
6.3
Bazaar (Murder in the Building)
(2026)
6.3
Ari
(2025)
Filmography
6.3
Bazaar (Murder in the Building)
Le crime du 3e étage
Comedy, Crime
2026, France
6.3
Ari
Ari
Drama
2025, France / Belgium
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