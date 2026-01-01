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Michel Curiel Michel Curiel
Kinoafisha Persons Michel Curiel

Michel Curiel

Michel Curiel

Occupation
Actor
Actor type
Thriller hero

Popular Films

Hungry 5.6
Hungry (2026)

Filmography

Hungry 5.6
Hungry Hungry
Thriller 2026, Great Britain
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