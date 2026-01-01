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Michel Curiel
Michel Curiel
Kinoafisha
Persons
Michel Curiel
Michel Curiel
Michel Curiel
Occupation
Actor
Actor type
Thriller hero
Popular Films
5.6
Hungry
(2026)
Filmography
5.6
Hungry
Hungry
Thriller
2026, Great Britain
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