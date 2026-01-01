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Marie-Julie Baup
Marie-Julie Baup
Kinoafisha
Persons
Marie-Julie Baup
Marie-Julie Baup
Marie-Julie Baup
Date of Birth
10 April 1979
Age
47 years old
Zodiac sign
Aries
Occupation
Actress, Writer, Director
Actor type
Comedy actress
,
Dramatic actress
Popular Films
7.7
Monsieur Aznavour
(2024)
7.0
Delicious
(2021)
6.8
Micmacs
(2009)
Filmography
7.7
Monsieur Aznavour
Monsieur Aznavour
Biography, Drama, Music
2024, France
Watch trailer
5.1
Champagne!
Champagne!
Comedy
2022, France
Watch trailer
4.9
Attention au départ !
Attention au départ !
Comedy
2021, France / Belgium
7
Delicious
Délicieux
Comedy, Drama, History
2021, France / Belgium
6.7
Alexandra Ehle
Drama, Comedy, Crime
2018, France
Au service de la France
Comedy
2015, France
6.8
Micmacs
Micmacs à tire-larigot
Comedy
2009, France
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