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Marie-Julie Baup Marie-Julie Baup
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Marie-Julie Baup

Marie-Julie Baup

Date of Birth
10 April 1979
Age
47 years old
Zodiac sign
Aries
Occupation
Actress, Writer, Director
Actor type
Comedy actress, Dramatic actress

Popular Films

Monsieur Aznavour 7.7
Monsieur Aznavour (2024)
Delicious 7.0
Delicious (2021)
Micmacs 6.8
Micmacs (2009)

Filmography

Monsieur Aznavour 7.7
Monsieur Aznavour Monsieur Aznavour
Biography, Drama, Music 2024, France
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Champagne! 5.1
Champagne! Champagne!
Comedy 2022, France
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Attention au départ ! 4.9
Attention au départ ! Attention au départ !
Comedy 2021, France / Belgium
Delicious 7
Delicious Délicieux
Comedy, Drama, History 2021, France / Belgium
Alexandra Ehle 6.7
Alexandra Ehle
Drama, Comedy, Crime 2018, France
Au service de la France
Au service de la France
Comedy 2015, France
Micmacs 6.8
Micmacs Micmacs à tire-larigot
Comedy 2009, France
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