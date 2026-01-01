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Maria Karpova
Maria Karpova Maria Karpova
Kinoafisha Persons Maria Karpova

Maria Karpova

Maria Karpova

Occupation
Actress
Actor type
Comedy actress, Dramatic actress

Popular Films

Scenes of Friendly Ties 7.0
Scenes of Friendly Ties (2025)
Operatsiya «Kholodno» 6.3
Operatsiya «Kholodno» (2024)

Filmography

Genre
Year
Scenes of Friendly Ties 7
Scenes of Friendly Ties
Drama, Comedy 2025, Russia
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Tickets
Operatsiya «Kholodno» 6.3
Operatsiya «Kholodno» Operatsiya «Kholodno»
Comedy 2024, Russia
Watch trailer
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