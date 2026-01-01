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Maria Karpova
Maria Karpova
Kinoafisha
Persons
Maria Karpova
Maria Karpova
Maria Karpova
Occupation
Actress
Actor type
Comedy actress
,
Dramatic actress
Popular Films
7.0
Scenes of Friendly Ties
(2025)
Tickets
6.3
Operatsiya «Kholodno»
(2024)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Year
All
2025
2024
All
2
Films
2
Actress
2
7
Scenes of Friendly Ties
Drama, Comedy
2025, Russia
Watch trailer
Tickets
6.3
Operatsiya «Kholodno»
Operatsiya «Kholodno»
Comedy
2024, Russia
Watch trailer
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