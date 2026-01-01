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Anthony Casabianca
Anthony Casabianca
Kinoafisha
Persons
Anthony Casabianca
Anthony Casabianca
Anthony Casabianca
Occupation
Actor, Producer, Writer
Actor type
Horror actor
,
Dramatic actor
Popular Films
7.8
Obsession
(2025)
Tickets
4.6
Trust in Love
(2024)
Filmography
7.8
Obsession
Obsession
Horror
2025, USA
Watch trailer
Tickets
4.6
Trust in Love
Trust in Love
Drama
2024, USA
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