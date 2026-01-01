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Angel Prater
Angel Prater
Kinoafisha
Persons
Angel Prater
Angel Prater
Angel Prater
Occupation
Actress, Producer, Actor
Actor type
Horror actor
Popular Films
5.7
Bodycam
(2025)
5.6
Puppetman
(2023)
Filmography
5.7
Bodycam
Bodycam
Horror
2025, Canada
Watch trailer
5.6
Puppetman
The Puppetman
Horror
2023, USA
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