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Nana Miya
Nana Miya
Kinoafisha
Persons
Nana Miya
Nana Miya
Nana Miya
Actor type
Horror actress
,
Thriller heroine
,
Dramatic actress
Popular Films
7.2
Send Help
(2026)
4.6
Escape and Evasion
(2019)
Filmography
7.2
Send Help
Send Help
Horror, Thriller
2026, USA
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4.6
Escape and Evasion
Escape and Evasion
Drama, War
2019, Australia
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