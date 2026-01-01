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Larisa Fanaskova
Larisa Fanaskova
Kinoafisha Persons Larisa Fanaskova

Larisa Fanaskova

Actor type
Dramatic actress, Comedy actress

Popular Films

Zhemchug 7.4
Zhemchug (2025)

Filmography

Zhemchug 7.4
Zhemchug Zhemchug
Drama, Comedy, Family 2025, Russia
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