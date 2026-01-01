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Matt Scalisi
Matt Scalisi
Kinoafisha
Persons
Matt Scalisi
Matt Scalisi
Matt Scalisi
Actor type
Dramatic actor
,
Horror actor
,
Romantic hero
Popular Films
6.4
Untitled Frankenstein Lore Warner Bros Pic
(2026)
Filmography
6.4
Untitled Frankenstein Lore Warner Bros Pic
The Bride
Drama, Horror, Romantic, Sci-Fi, Adaptation
2026, USA
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