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Nikita Barsukov
Kinoafisha
Persons
Nikita Barsukov
Nikita Barsukov
Actor type
Dramatic actor
,
Romantic hero
,
Comedy actor
Popular Films
6.6
Ash
(2013)
6.3
Do rassveta
(2023)
6.2
About Love
(2017)
Filmography
Lift
Comedy, Detective
2026, Russia
Krutye povoroty
Romantic, Drama
2026, Russia
Bezhat nelzya ostatsya
Romantic, Drama
2026, Russia
6.3
Do rassveta
Do rassveta
Comedy
2023, Russia
Watch trailer
6.2
About Love
O lyubvi
Drama, Romantic
2017, Russia
Watch trailer
6.6
Ash
Drama, Detective, History
2013, Russia
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