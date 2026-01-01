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Nikita Barsukov
Kinoafisha Persons Nikita Barsukov

Nikita Barsukov

Actor type
Dramatic actor, Romantic hero, Comedy actor

Popular Films

Ash 6.6
Ash (2013)
Do rassveta 6.3
Do rassveta (2023)
About Love 6.2
About Love (2017)

Filmography

Lift
Lift
Comedy, Detective 2026, Russia
Krutye povoroty
Krutye povoroty
Romantic, Drama 2026, Russia
Bezhat nelzya ostatsya
Bezhat nelzya ostatsya
Romantic, Drama 2026, Russia
Do rassveta 6.3
Do rassveta Do rassveta
Comedy 2023, Russia
Watch trailer
About Love 6.2
About Love O lyubvi
Drama, Romantic 2017, Russia
Watch trailer
Ash 6.6
Ash
Drama, Detective, History 2013, Russia
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