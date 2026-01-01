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Nataliya Kolodyazhnaya
Kinoafisha Persons Nataliya Kolodyazhnaya

Nataliya Kolodyazhnaya

Actor type
Dramatic actress, Romantic actress

Popular Films

Recepty semejnogo scasta 0.0
Recepty semejnogo scasta (2020)
Prozrenije 0.0
Prozrenije (2026)

Filmography

Prozrenije
Prozrenije
Romantic, Drama 2026, Russia
Recepty semejnogo scasta
Recepty semejnogo scasta
Drama, Romantic, 2020, Russia
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