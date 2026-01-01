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Nataliya Kolodyazhnaya
Kinoafisha
Persons
Nataliya Kolodyazhnaya
Nataliya Kolodyazhnaya
Actor type
Dramatic actress
,
Romantic actress
Popular Films
0.0
Recepty semejnogo scasta
(2020)
0.0
Prozrenije
(2026)
Filmography
Prozrenije
Romantic, Drama
2026, Russia
Recepty semejnogo scasta
Drama, Romantic,
2020, Russia
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