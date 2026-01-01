Menu
Mia Ellis
Mia Ellis
Actor type
Dramatic actress, Horror actress, Thriller heroine
5.9
The Surrender
(2025)
5.9
The Surrender
Drama, Horror, Thriller
2025, USA / Canada
