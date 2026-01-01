Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Mia Ellis
Mia Ellis Mia Ellis
Kinoafisha Persons Mia Ellis

Mia Ellis

Mia Ellis

Actor type
Dramatic actress, Horror actress, Thriller heroine

Popular Films

The Surrender 5.9
The Surrender (2025)

Filmography

Genre
Year
The Surrender 5.9
The Surrender The Surrender
Drama, Horror, Thriller 2025, USA / Canada
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more