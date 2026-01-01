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Marina Kangelari
Kinoafisha
Persons
Marina Kangelari
Marina Kangelari
Actor type
Dramatic actress
,
Romantic actress
,
Thriller heroine
Popular Films
0.0
Jasnovidasaa
(2014)
Filmography
Jasnovidasaa
Drama, Romantic, Thriller
2014, Russia
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