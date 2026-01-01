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Marina Kangelari
Kinoafisha Persons Marina Kangelari

Marina Kangelari

Actor type
Dramatic actress, Romantic actress, Thriller heroine

Popular Films

Jasnovidasaa 0.0
Jasnovidasaa (2014)

Filmography

Jasnovidasaa
Jasnovidasaa
Drama, Romantic, Thriller 2014, Russia
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