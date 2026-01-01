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Lukás Parík
Lukás Parík
Kinoafisha
Persons
Lukás Parík
Lukás Parík
Lukás Parík
Popular Films
6.9
Zrození alchymistky
(2025)
Tickets
6.7
Zlatovláska
(2025)
6.6
Princess cursed in Time
(2020)
Filmography
6.7
Zlatovláska
Zlatovláska
Fantasy
2025, Czechia
Watch trailer
6.9
Zrození alchymistky
Zrození alchymistky
Family, Fantasy
2025, Czechia
Watch trailer
Tickets
6.1
Alchemist Cursed in Time
Princezna zakletá v case 2
Comedy, Family, Fantasy
2022, Czechia
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6.6
Princess cursed in Time
Princezna zakletá v case
Adventure, Comedy, Family
2020, Czechia
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