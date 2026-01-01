Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Marta Quarleri
Marta Quarleri Marta Quarleri
Kinoafisha Persons Marta Quarleri

Marta Quarleri

Marta Quarleri

Actor type
Horror actress, Thriller heroine

Popular Films

Play Dead 3.8
Play Dead (2025)

Filmography

Genre
Year
Play Dead 3.8
Play Dead Play Dead
Horror, Thriller 2025, Argentina / New Zealand
Watch trailer
Tickets
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more