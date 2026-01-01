Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Filmography
Kaden Connors
Kaden Connors
Kinoafisha
Persons
Kaden Connors
Kaden Connors
Kaden Connors
Actor type
Romantic hero
,
Comedy actor
,
Dramatic actor
Popular Films
9.4
Heated Rivalry
(2025)
6.1
His & Hers
(2024)
Filmography
9.4
Heated Rivalry
Drama, Romantic, Sport
2025, Canada
6.1
His & Hers
His & Hers
Comedy, Romantic
2024, Canada
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree