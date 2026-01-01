Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Filmography
Eduardo Ferrés
Eduardo Ferrés
Kinoafisha
Persons
Eduardo Ferrés
Eduardo Ferrés
Eduardo Ferrés
Actor type
Thriller hero
Popular Films
0.0
Frauds
(2025)
0.0
La senda del pecado
(2025)
0.0
Karateka
(2026)
Filmography
Karateka
Karateka
Biography
2026, Belgium / Spain
Frauds
Crime, Thriller
2025, Great Britain
La senda del pecado
La senda del pecado
Documentary
2025, Spain
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree