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Eduardo Ferrés Eduardo Ferrés
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Eduardo Ferrés

Eduardo Ferrés

Actor type
Thriller hero

Popular Films

Frauds 0.0
Frauds (2025)
0.0
La senda del pecado (2025)
Karateka 0.0
Karateka (2026)

Filmography

Karateka
Karateka Karateka
Biography 2026, Belgium / Spain
Frauds
Frauds
Crime, Thriller 2025, Great Britain
La senda del pecado La senda del pecado
Documentary 2025, Spain
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