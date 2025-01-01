Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Aleksey Parasich
Aleksey Parasich
Aleksey Parasich
Date of Birth
30 September 1977
Age
48 years old
Zodiac sign
Libra
Popular Films
0.0
Sudbi
(2023)
Filmography
Drama
2023
1
Films
1
Actor
1
Sudbi
Sudbi
Drama
2023, Russia
