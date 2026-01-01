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Kseniya Borisova Kseniya Borisova
Kinoafisha Persons Kseniya Borisova

Kseniya Borisova

Kseniya Borisova

Actor type
Dramatic actress

Popular Films

Pod nelaskovym nebom 0.0
Pod nelaskovym nebom (2024)

Filmography

Pod nelaskovym nebom
Pod nelaskovym nebom
Drama, War 2024, Russia
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