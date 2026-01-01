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Mei Ting
Mei Ting Mei Ting
Kinoafisha Persons Mei Ting

Mei Ting

Mei Ting

Date of Birth
30 April 1975
Age
51 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Dramatic actress, Fantasy heroine

Popular Films

Blind Massage 7.3
Blind Massage (2014)
Six Sisters 6.4
Six Sisters (2025)
Mozart from Space 4.7
Mozart from Space (2022)

Filmography

Six Sisters 6.4
Six Sisters
Drama, Family, 2025, China
Mozart from Space 4.7
Mozart from Space Wai tai kong de mo zha te
Drama, Family, Fantasy 2022, China
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Blind Massage 7.3
Blind Massage Tui na
Drama 2014, China / France
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