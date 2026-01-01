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Mei Ting
Mei Ting
Kinoafisha
Persons
Mei Ting
Mei Ting
Mei Ting
Date of Birth
30 April 1975
Age
51 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Dramatic actress
,
Fantasy heroine
Popular Films
7.3
Blind Massage
(2014)
6.4
Six Sisters
(2025)
4.7
Mozart from Space
(2022)
Filmography
6.4
Six Sisters
Drama, Family,
2025, China
4.7
Mozart from Space
Wai tai kong de mo zha te
Drama, Family, Fantasy
2022, China
Watch trailer
7.3
Blind Massage
Tui na
Drama
2014, China / France
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