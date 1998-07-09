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Nikita Karataev Nikita Karataev
Kinoafisha Persons Nikita Karataev

Nikita Karataev

Nikita Karataev

Date of Birth
9 July 1998
Age
28 years old
Zodiac sign
Cancer
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Hroniki russkoj revolyucii 5.8
Hroniki russkoj revolyucii (2025)
The Seagull 0.0
The Seagull (2024)

Filmography

Hroniki russkoj revolyucii 5.8
Hroniki russkoj revolyucii
Drama, History 2025, Russia
The Seagull
The Seagull The Seagull
Theatrical 2024, Russia
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