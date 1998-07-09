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Nikita Karataev
Nikita Karataev
Kinoafisha
Persons
Nikita Karataev
Nikita Karataev
Nikita Karataev
Date of Birth
9 July 1998
Age
28 years old
Zodiac sign
Cancer
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
5.8
Hroniki russkoj revolyucii
(2025)
0.0
The Seagull
(2024)
Filmography
5.8
Hroniki russkoj revolyucii
Drama, History
2025, Russia
The Seagull
The Seagull
Theatrical
2024, Russia
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