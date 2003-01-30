Menu
Alina Kim
Alina Kim

Date of Birth
30 January 2003
Age
22 years old
Zodiac sign
Aquarius

Popular Films

Target 0.0
Target (2025)

Filmography

Genre
Year
All 1 TV Shows 1 Actress 1
Target
Target
Romantic, Mystery 2025, Kazakhstan
