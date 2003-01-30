Menu
Alina Kim
Date of Birth
30 January 2003
Age
22 years old
Zodiac sign
Aquarius
Filmography
Target
Romantic, Mystery
2025, Kazakhstan
