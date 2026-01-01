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Lada Churovskaya
Lada Churovskaya Lada Churovskaya
Kinoafisha Persons Lada Churovskaya

Lada Churovskaya

Lada Churovskaya

Date of Birth
7 May 1991
Age
35 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
The Adventurer, Dramatic actress

Popular Films

Nakhimovtsy. Yantarnyy bereg 6.3
Nakhimovtsy. Yantarnyy bereg (2025)
The Lead 0.0
The Lead (2024)

Filmography

Nakhimovtsy. Yantarnyy bereg 6.3
Nakhimovtsy. Yantarnyy bereg Nakhimovtsy. Yantarnyy bereg
Adventure, Family 2025, Russia
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Tickets
The Lead
The Lead The Lead
Drama 2024, Russia
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