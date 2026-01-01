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Lada Churovskaya
Lada Churovskaya
Kinoafisha
Persons
Lada Churovskaya
Lada Churovskaya
Lada Churovskaya
Date of Birth
7 May 1991
Age
35 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
The Adventurer
,
Dramatic actress
Popular Films
6.3
Nakhimovtsy. Yantarnyy bereg
(2025)
Tickets
0.0
The Lead
(2024)
Filmography
6.3
Nakhimovtsy. Yantarnyy bereg
Nakhimovtsy. Yantarnyy bereg
Adventure, Family
2025, Russia
Watch trailer
Tickets
The Lead
The Lead
Drama
2024, Russia
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