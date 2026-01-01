Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Yo Taichi
Yo Taichi
Kinoafisha
Persons
Yo Taichi
Yo Taichi
Yo Taichi
Date of Birth
6 August 1994
Age
31 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Dramatic actress, Fantasy heroine, Romantic actress
Popular Films
8.6
Takopi's Original Sin
(2025)
7.1
Blue Thermal
(2022)
7.0
Ride your Wave / Kimi to, nami ni noretara
(2019)
Filmography
Genre
All
Anime
Drama
Fantasy
Horror
Romantic
Year
All
2025
2022
2019
All
4
Films
2
TV Shows
2
Actress
4
8.6
Takopi's Original Sin
Drama, Anime, Horror
2025, Japan
Fermat no Ryouri
Anime, Drama
2025, Japan
7.1
Blue Thermal
Blue Thermal
Anime
2022, Japan
Watch trailer
7
Ride your Wave / Kimi to, nami ni noretara
Ride your Wave / Kimi to, nami ni noretara
Anime, Drama, Fantasy, Romantic
2019, Japan
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree