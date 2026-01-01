Menu
Yo Taichi

Date of Birth
6 August 1994
Age
31 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Dramatic actress, Fantasy heroine, Romantic actress

Popular Films

Takopi's Original Sin 8.6
Takopi's Original Sin (2025)
Blue Thermal 7.1
Blue Thermal (2022)
Ride your Wave / Kimi to, nami ni noretara 7.0
Ride your Wave / Kimi to, nami ni noretara (2019)

Filmography

Genre
Year
Takopi's Original Sin 8.6
Takopi's Original Sin
Drama, Anime, Horror 2025, Japan
Fermat no Ryouri
Fermat no Ryouri
Anime, Drama 2025, Japan
Blue Thermal 7.1
Blue Thermal Blue Thermal
Anime 2022, Japan
Ride your Wave / Kimi to, nami ni noretara 7
Ride your Wave / Kimi to, nami ni noretara Ride your Wave / Kimi to, nami ni noretara
Anime, Drama, Fantasy, Romantic 2019, Japan
