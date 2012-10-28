Merry Anders

Menu
Kinoafisha
Date of Birth
22 May 1932
Age
80 years old
Zodiac sign
Gemini
Date of death
28 October 2012
Actor type
Dramatic actress, Romantic actress, Comedy actress
Popular Films
7.7
How to Marry a Millionaire
(1953)
Filmography
7.7
How to Marry a Millionaire
Drama, Romantic, Comedy
1953, USA
