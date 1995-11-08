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Nikolai Sharifulin
Nikolai Sharifulin Nikolai Sharifulin
Kinoafisha Persons Nikolai Sharifulin

Nikolai Sharifulin

Nikolai Sharifulin

Date of Birth
8 November 1995
Age
30 years old
Zodiac sign
Scorpio
Actor type
Comedy actor

Popular Films

Bim 6.8
Bim (2022)
Major i Mejmun 6.4
Major i Mejmun (2025)
Vinograd 5.4
Vinograd (2025)

Filmography

Trassa «More — more»
Trassa «More — more»
Comedy 2026, Russia
Watch trailer
Vinograd 5.4
Vinograd
Comedy 2025, Russia
Trudnye papy
Comedy 2025, Russia
Major i Mejmun 6.4
Major i Mejmun
Comedy, Detective 2025, Russia
Bim 6.8
Bim
Detective 2022, Russia
Trudnye papy Trudnye papy
Comedy , Russia
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