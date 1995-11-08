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Nikolai Sharifulin
Nikolai Sharifulin
Kinoafisha
Persons
Nikolai Sharifulin
Nikolai Sharifulin
Nikolai Sharifulin
Date of Birth
8 November 1995
Age
30 years old
Zodiac sign
Scorpio
Actor type
Comedy actor
Popular Films
6.8
Bim
(2022)
6.4
Major i Mejmun
(2025)
5.4
Vinograd
(2025)
Filmography
Trassa «More — more»
Comedy
2026, Russia
Watch trailer
5.4
Vinograd
Comedy
2025, Russia
Trudnye papy
Comedy
2025, Russia
6.4
Major i Mejmun
Comedy, Detective
2025, Russia
6.8
Bim
Detective
2022, Russia
Trudnye papy
Trudnye papy
Comedy
, Russia
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