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Nikita Onosov
Nikita Onosov
Kinoafisha
Persons
Nikita Onosov
Nikita Onosov
Nikita Onosov
Date of Birth
28 June 1998
Age
28 years old
Zodiac sign
Cancer
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
6.2
Pyat synovey Marii
(2025)
6.0
Nastupit leto
(2024)
Filmography
6.2
Pyat synovey Marii
Drama
2025, Russia
6
Nastupit leto
Nastupit leto
Crime, Drama
2024, Russia / Germany
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