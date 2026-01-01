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Ksenya Larina
Ksenya Larina
Kinoafisha
Persons
Ksenya Larina
Ksenya Larina
Ksenya Larina
Date of Birth
3 July 1985
Age
41 years old
Zodiac sign
Cancer
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
Popular Films
0.0
Kukusecka
(2014)
Filmography
Kukusecka
Drama, Comedy, Music
2014, Russia
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