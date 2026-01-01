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Léonard Barbier Léonard Barbier
Kinoafisha Persons Léonard Barbier

Léonard Barbier

Léonard Barbier

Actor type
Dramatic actress

Popular Films

Ma Mere, Dieu et Sylvie Vartan 6.9
Ma Mere, Dieu et Sylvie Vartan (2025)

Filmography

Ma Mere, Dieu et Sylvie Vartan 6.9
Ma Mere, Dieu et Sylvie Vartan Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan
Drama 2025, France / Canada / USA
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