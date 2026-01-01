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Léonard Barbier
Léonard Barbier
Kinoafisha
Persons
Léonard Barbier
Léonard Barbier
Léonard Barbier
Actor type
Dramatic actress
Popular Films
6.9
Ma Mere, Dieu et Sylvie Vartan
(2025)
Filmography
6.9
Ma Mere, Dieu et Sylvie Vartan
Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan
Drama
2025, France / Canada / USA
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