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Marat Alibaev
Marat Alibaev
Kinoafisha
Persons
Marat Alibaev
Marat Alibaev
Marat Alibaev
Actor type
Comedy actress
,
The Adventurer
,
Dramatic actress
Popular Films
0.0
Shabashniki
(2023)
0.0
Dubay lyuboy cenoy
(2023)
0.0
Vse na mosly: Bitva pokoleniy
(2025)
Filmography
Vse na mosly: Bitva pokoleniy
Vse na mosly: Bitva pokoleniy
Adventure, Comedy
2025, Kazakhstan
Watch trailer
Shabashniki
Drama, Comedy, Crime
2023, Kazakhstan
Dubay lyuboy cenoy
Comedy
2023, Kazakhstan
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