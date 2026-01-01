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Marat Alibaev Marat Alibaev
Kinoafisha Persons Marat Alibaev

Marat Alibaev

Marat Alibaev

Actor type
Comedy actress, The Adventurer, Dramatic actress

Popular Films

Shabashniki 0.0
Shabashniki (2023)
Dubay lyuboy cenoy 0.0
Dubay lyuboy cenoy (2023)
Vse na mosly: Bitva pokoleniy 0.0
Vse na mosly: Bitva pokoleniy (2025)

Filmography

Vse na mosly: Bitva pokoleniy
Vse na mosly: Bitva pokoleniy Vse na mosly: Bitva pokoleniy
Adventure, Comedy 2025, Kazakhstan
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Shabashniki
Shabashniki
Drama, Comedy, Crime 2023, Kazakhstan
Dubay lyuboy cenoy
Dubay lyuboy cenoy
Comedy 2023, Kazakhstan
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